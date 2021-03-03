فرج عامر يعلن موقف سموحه النهائي من أزمة المسحات الطبية

واكد فرج عامر في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ارسل مبالغ ماليه لدعم الاتحاد في ظل أزمة فيروس كورونا مشددا على أن تلك الأموال حق للأندية.
وأضاف أن الموسم بدأ واتحاد الكرة أعلن تحمله لقيمة المسحات الطبية فلماذا يتم الآن مطالبة الاندية بتكلفتها مشددا على أن ما يحدث أمر غير منطقي.
وتابع أن سموحه شأنه شأن جميع أندية الدوري المصري وأن النادي لن يتحمل قيمة إجراء المسحات الطبية.
وتابع أن الحل الأنسب هو إنشاء رابطة الأندية المحترفه وان يكون لها دور فعال ليس مثلما حدث من قبل وكانت مجرد توصيات لا قيمة لها.
وأكمل أن سموحة يعاني من أخطاء الحكام خلال المباريات و أن تلك الأخطاء " مقصودة" ومتعمدة.
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