انا قادر بشكل مختلف .. وزارة الشباب تطلق فعاليات الملتقي الكشفي الخامس لذوي القدرات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس لذوي القدرات والهمم تحت شعار “أنا قادر بشكل مختلف”والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ٤٠٠ شاب وفتاه من ذوي الإعاقة الذهنية، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا المهرجان يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.
ويتنافس المشاركون في مجالات عدة منها ” النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي”، وتضم لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين والخبراء برئاسة الكابتن تامر عبد الرحمن، وتنتهي الفعاليات في ٦ مارس الجاري.
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