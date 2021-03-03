يلتقي برشلونة وإشبيلية مجددًا بعد أربعة أيام من مواجهتهما في الدوري الإسباني، ولكن هذه المرة في إياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب (الكامب نو).
وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.
ويسعى برشلونة لتحقيق "ريمونتادا" جديدة مثل التي فعلها في الدور الماضي أمام غرناطة، بعد تأخره في مباراة الذهاب الشهر الماضي على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) 2-0.
ويدخل الفريق الكتالوني المباراة مدعوما بالثقة التي اكتسبها من إسقاط الفريق الأندلسي في عقر داره في الليجا السبت الماضي بثنائية عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، وهي المباراة التي قفزت به إلى المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجاز يحفز برشلونة لتحقيق ريمونتادا جديدة أمام إشبيلية في الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.