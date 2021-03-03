أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية، نعى خلاله وفاة الراحل مكرم شفيق سكرتير لجنة حكام الفيوم. وجاء البيان على النحو التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم مكرم شفيق سكرتير لجنة حكام منطقة الفيوم لكرة القدم. وينعي الاتحاد المصري لكرة القدم وأسرة التحكيم المصري الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة ينعى وفاة سكرتير لجنة الحكام بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.