تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، يشأن موعد ومباراة الفريق أمام نكانا بطل زامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
أوضح الاتحاد الأفريقي في خطابه أن المباراة ستقام في السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وسيتولى إدارة تحكيم المباراة، الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.
ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز ونكانا في الكونفيدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.