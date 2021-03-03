كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في الكأس

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستواجه إشبيلية، اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وظهر بيدري جونزاليس في القائمة بعد الشكوك حول عدم لحاقه بالمباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها ضد إشبيلية في الدوري الإسباني السبت الماضي.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن، دست، بيكيه، بوسكيتس، جريزمان، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، دي يونج، أومتيتي، فيربو، إيناكي بينا، موريبي، مينجويزا.
وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.
وبالرغم من أن إشبيلية يمتلك الأفضلية في هذه المباراة بفوزه ذهابا، إلا أن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على الفريق نفسه في عقر داره 2 -0 أيضًا، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، واقتنص المركز الثاني.
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