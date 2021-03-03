وصول حازم إمام إلى الجبلاية لحضور تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين

حضر حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب، إلى مقر اتحاد الكرة لحضور تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين.

وكرم اليوم الأربعاء، الاتحاد المصري لكرة القدم، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وحضر كل من محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة فى مجلس النواب وطارق السيد رئيس النادى الأوليمبي وطارق السعيد رئيس نادى الترسانة إلى مقر اتحاد الكرة.

وعقد الثنائى جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة.

وسبق لمسؤلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الاعلان عن تأجيل الحفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني.

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الاخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.