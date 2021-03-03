شاهد.. اتحاد الكرة يكرم أعضاء البرلمان من الرياضيين

كرم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وحضر التكريم كل من محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، وطارق السيد، رئيس النادى الأوليمبي، وطارق السعيد، رئيس نادى الترسانة، وذلك بمقر اتحاد الكرة.

وعقد المشاركون في التكريم جلسة مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، فى مقر الجزيرة.

وسبق لمسئولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الإعلان عن تأجيل حفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم، الأربعاء، نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كل من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآية مدني.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد مجاهد، قررت تكليف محمد الشواربي، عضو اللجنة، بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض، عضو اللجنة، بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.