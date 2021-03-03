تعافي خالد بيبو من الإصابة بفيروس كورونا

تعافي خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وظهر من جديد داخل مقر النادي بمدينة نصر لمزاولة عمله.

وكان خالد بيبو قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أيام بسيطة وفرض السرية التامة علي الأمر وساعده في ذلك عدم وجود أي نشاط لتدريبات قطاع الناشئين.

وعقد خالد بيبو العديد من الاجتماعات خلال الساعات الماضية بعد عودته من جديد لمزاولة نشاطه بالنادي بشكل طبيعي.