ضحكة صلاح تسيطر على مران ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

خاض ليفربول، صباح اليوم الأربعاء، آخر استعداداته لمواجهة تشيلسي، والمقرر لها مساء غد، الخميس، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وشارك الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات الريدز، التي شهدت تواجد البرتغالي دييجو جوتا والبرازيلي فابينهو العائدان من الإصابة.
وظهرت حالة من التفاؤل على وجوه اللاعبين، مع ضحكة خاصة لمحترفنا الفرعون المصري، خطفت الأنظار في التمرين.
ويسعى ليفربول إلى مواصلة صحوته بعدما عاد انتصر على شيفيلد بالجولة الماضية وكسر سلسلة الهزائم التي لاحقته في الأسابيع الماضية بالدوري الإنجليزي.
ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز من أجل أن يرتقي للمركز الخامس، يتواجد الريدز في المركز السادس برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة وحيد خلف تشيلسي.
ومن المقرر أن تقام المواجهة في الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة، مساء غد، الخميس.
ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، ويبعد بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، أقرب ملاحقيه.
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