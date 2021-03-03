وأضاف في تصريحات لموقع " فوتوماك " التركي أن النادي قدم عرضا رسميا من قبل للزمالك في بداية الموسم بقيمة مليوني دولار عقب متابعة اللاعب وإعجاب المدير الفني به وبإمكانياته الفنية.
وتابع أن مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق رفض العرض بشده وأكد انه لن يبيع اللاعب لأي ناد تركي حيث إنها دوله تعادي مصر.
وأكمل أنه مندهش من تعاقد جالاتا سراي مع مصطفي محمد على الرغم من تصريحات مرتضى منصور السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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