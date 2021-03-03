فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

أكد يمري بيلوز أوغلو المدير الرياضي لنادي فناربخشة التركي أن النادي لن يسعى لضم مصطفي محمد نجم الزمالك المعار حاليا لـ جالاتا سراي التركي حتى لو أصبح مثل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونه الاسباني.

وأضاف في تصريحات لموقع " فوتوماك " التركي أن النادي قدم عرضا رسميا من قبل للزمالك في بداية الموسم بقيمة مليوني دولار عقب متابعة اللاعب وإعجاب المدير الفني به وبإمكانياته الفنية.

وتابع أن مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق رفض العرض بشده وأكد انه لن يبيع اللاعب لأي ناد تركي حيث إنها دوله تعادي مصر.

وأكمل أنه مندهش من تعاقد جالاتا سراي مع مصطفي محمد على الرغم من تصريحات مرتضى منصور السابقة.