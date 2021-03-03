باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم.
وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن الفترة المقبلة ولقاء الترجي السبت القادم، مؤكدا على ثقته في الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية.
وطالب الجميع بالتركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال الوقت القادم.
وفي النهاية تعاهد الجميع على تقديم الأفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الفريق الأفريقي بدوري المجموعات.
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