حسام البدري يعقد جلسة مع معاونيه للتحضير لمعسكر مارس.. صور

حضر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة. ويستعد منتخب مصر ، للدخول فى معسكر تدريبي يوم ٢٠ مارس الجارى استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر ، بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون. ويعقد البدرى ، جلسة مع الجهاز المعاون والطبي لمنتخب الفراعنة الكبار من أجل الترتيب للفترة المقبلة. كما يعقد البدرى جلسة مع الدكتور محمد ابوالعلا طبيب منتخب مصر ، من أجل التحضير للمعسكر القادم استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. يذكر أن منتخب مصر الوطنى يتصدر مجموعته برصيد ٨ نقاط فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد التعادل فى مباراتي كينيا وجزر القمر والفوز على توجو فى مباراتين.

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