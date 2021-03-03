برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا للاعبين تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم. وأدى اللاعبون الركض لمدة دقائق، أعقبه بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، سواء بالكرة أو بدون كرة. وحرص الجهاز على أن تكون الحصة التأهيلية متوازنة، بسبب سفر الفريق اليوم إلى تونس من أجل مواجهة الترجي، وذلك منعا للإجهاد. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الترجي التونسي السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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