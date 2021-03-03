مصر تتأهل إلى نهائي كأس العالم للرماية خرطوش للتراب

تأهل الفريق المصري المكون من البطلين أحمد زاهر وماجي العشماوي إلى نهائي منافسات الزوجي المختلط تراب، ضمن بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس الحالي.

وتأهل اللاعبان المصريان بعد أن أتيا في المركز الثاني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأربعة مراكز الأولي، بعد أن حققا 138 نقطة من ثلاث جولات.

وكان يتنافس في الزوجي المختلط 16 فريقا من مصر وروسيا وكازاخستان والمغرب وبولندا والهند وسلوفاكيا.

وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسهر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".