مكافأة ثالث المونديال.. الأهلي يتسلم 2.5 مليون دولار من فيفا

وقالت إدارة الأهلي، إن قيمة التحويل هى مكافأة الفوز بالمركز الثالث ببطولة العالم للأندية وقدرها 2.5 مليون دولار، وتم تحويلها لحسابات القلعة الحمراء اليوم.
وأحرز الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال العالم للأندية في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة الشهر الماضي.
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