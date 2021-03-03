أكد حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق انه يتمنى تكرار مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركي لتجربة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. قال حازم إمام على هامش تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين في اتحاد الكرة: مستوى مصطفى محمد مشرف لمصر كلها وليس نادي الزمالك فقط. أضاف: أتمني أن يواصل مصطفى محمد التألق فى قادم المباريات وان يكرر سيناريو محمد صلاح فى الدورى الانجليزى. استطرد: انطلاقة مصطفى محمد فى الدورى التركي قوية للغاية ونأمل أن يستمر فى مزيد من التألق والابداع بالدورى التركي. أشار إلى أن مصطفى محمد منح انطباعا جيدا عن اللاعب المصري فى الدوريات الخارجية مشيرا إلى أنه اندمج سريعا مع زملائه في جالطة سراى التركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم إمام: مصطفى محمد أعطى انطباعًا جيدًا عن اللاعب المصري فى الدوريات الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.