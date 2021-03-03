يوفنتوس يعلن التعاقد مع ماكيني بصفة دائمة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني، من ناديه شالكة الألماني. وقرر نادي يوفنتوس الإيطالي تفعيل الشرط الجزائي في عقد ماكيني، بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم. وسيدفع نادي يوفنتوس لـ شالكة الألماني، مبلغ 18.5 مليون يورو، تُدفع على 3 مواسم قادمة. وانضم ماكيني لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من شالكة الألماني، مقدمًا مستويات مبهرة، ليحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الفريق.

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