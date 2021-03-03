باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه الإيطالي بفيروس كورونا

نادي باريس سان جيرمان نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد فيها ثبوت إصابة كين بالسلالة الجديدة للفيروس هذا الصباح بعد خضوعه لاختبار الكشف عن كورونا.
وأكد نادي باريس سان جيرمان أن كين بقى في العاصمة باريس ولم يسافر إلى مدينة بوردو حيث المباراة القادمة لفريقه في بطولة الدوري، مشددا على أنه سيحترم قواعد العزل الطبي."
وانضم مويس كين لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.
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