بشرى لعشاق ليفربول .. كلوب يكشف موقف المصابين قبل لقاء تشيلسي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف لاعبي الفريق المصابين قبل مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أليسون سيعود لحراسة مرمى ليفربول ضد تشيلسي، فابينيو يشعر بتحسن ويبدو جاهزًا للمشاركة، أما جوتا فقد تدرب مع الفريق بشكل جزئي".

وعن مواجهة تشيلسي، قال: "تشيلسي ناجح تحت قيادة توماس توخيل حتى الآن، فهو أحدث الكثير من التغييرات، جورجينيو ظهر بشكل أفضل، من الصعب الحصول على استحواذ أكبر من تشليسي، وعلينا العمل بشكل جيد وعلينا التحلي بالصبر.. إنهم فريق كبير".

وخاض ليفربول، صباح اليوم الأربعاء، آخر تدريباته استعدادا لمواجهة تشيلسي، والمقرر لها مساء غد الخميس، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات الريدز، التي شهدت تواجد البرتغالي دييجو جوتا والبرازيلي فابينهو العائدين من الإصابة.

وظهرت حالة من التفاؤل على وجوه اللاعبين، مع ضحكة خاصة لمحترفنا الفرعون المصري، خطفت الأنظار في التمرين.

ويسعى ليفربول لمواصلة صحوته بعدما عاد بالانتصار على شيفيلد في الجولة الماضية وكسر سلسلة الهزائم التي لاحقته في الأسابيع الماضية بالدوري الإنجليزي.

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز من أجل أن يرتقي للمركز الخامس، ويتواجد الريدز في المركز السادس برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي.