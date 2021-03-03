استعدادا لـ فيتا كلوب.. موسيماني يعقد جلسة خاصة مع أفشة في مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.
جاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام المدير الفني بتحفيز اللاعب ومنحه بعض التعليمات الفنية استعدادا للتحضير المرحلة المقبلة.
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