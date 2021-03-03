استعدادا لـ فيتا كلوب.. موسيماني يعقد جلسة خاصة مع أفشة في مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

جاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعب ومنحه بعض التعليمات الفنية استعدادا للتحضير المرحلة المقبلة.