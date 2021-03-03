العلوي يشارك في إدارة ماراثون قطر الدولي للسباحة للمرة الرابعة على التوالي

للمرة الرابعة على التوالي كلف حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي عضو اللجنه الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة من قبل الاتحاد القطري للسباحة بإدارة ماراثون قطر الدولي للسباحة لمسافة 10 كم والذي سيقام على شاطي كتارا – الدوحة يوم السبت 13 مارس الجاري بمشاركه 99 سباحا وسباحة من أبطال العالم في هذا السباق حيث سيبدأ سباق السيدات في تمام الساعة التاسعة صباحا بمشاركة 36 سباحة من بطلات العالم بينما ينطلق سباق الرجال في الساعة الواحدة ظهرا بمشاركه 63 من ابطال العالم حيث يشرف الاتحاد القطري للسباحة على السباق من الناحية التنظيمية والاعداد بينها يشرف عليها الاتحاد الدولي FINA من الناحية الفنية .

ويعد سباق ماراثون الدوحة هو اول سلسلة سباقات الماراثون هذا العام الاستثنائي ( وسط جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد ـ 19 ) ثم يتبعه ماراثون سيشل الدولي سيقام يوم 9 مايو القادم بعدها يوم 12 يونيو القادم ماراثون هنغاريا الدولي ويوم 19 يونيو المقبل ماراثون البرتغال الدولي ثم يوم 25 يوليو القادم ماراثون كندا الدولي في بحيره سيت جان ثم يوم 7 اغسطس القادم ماراثون كندا في مدينه ماجنيك ، ثم يوم 28 اغسطس المقبل ماراثون مقدونيا الدولي ثم يوم 10 سبتمبر القادم ماراثون تايبيه الدولي وتختتم سباقات الماراثون يوم 16 اكتوبر القادم بماراثون هون كونج الدولي .

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