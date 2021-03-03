توصل مجلس إدارة نادي صحم إلى اتفاق مع المهاجم الشاب عصام البارحي للتواجد في صفوفه خلال ما تبقى من منافسات الموسم الكروي الحالي 2020/2021م قادما من نادي البشائر الذي لعب له في الدور الأول لدوري الدرجة الأولى وسجل معه (6) أهداف في مسابقتي الدوري والكأس قبل أن يخسر البشائر الصعود للمرحلة الثانية من منافسات الصعود للأضواء ، حيث أنهى الطرفان كافة بنود العقد وسيلتحق البارحي بتدريبات الفريق بدءا من الغد إن شاء الله تعالى .

الجدير بالذكر ، بأن البارحي سبق وأن لعب لأندية السيب والشباب وبوشر والرستاق وظفار والنهضة والسويق والبشائر قبل أن يحط رحاله في صحم ، وقد سبق للبارحي أن توج بلقب أفضل لاعب بدوري الدرجة الأولى مع الرستاق الذي صعد معه لدوري الأضواء وتوج معه بلقب هداف دوري الأضواء في الموسم الذي تلاه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام البارحي صحماوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.