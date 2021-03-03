غدا .. مباراتان في دوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري: تفتتح غدا منافسات الأسبوع الثاني للمرحلة النهائية لدوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين في المجموعة الثانية باستاد السيب الرياضي، حيث يلتقي بوشر والمضيبي في الساعة الرابعة والنصف وأهلي سداب في ظهوره الأول يلاقي سمائل في الساعة السابعة والربع ويخلد صور للراحة الإجبارية ، أما الجولة الثانية للمجموعة الأولى فستقام في الثاني عشر من هذا الشهر عندما يستقبل عبري نظيره مصيرة بمجمع عبري ومجيس يحل ضيفا على العروبة بمجمع صور، وشهدت مباريات الجولة الأولى 4 تعادلات عندما تعادل مصيرة والعروبة 1-1 وبنفس النتيجة تعادل مجيس وعبري وكذلك صور وبوشر في حين انتهى لقاء سمائل والمضيبي بالتعادل 2-2 .

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