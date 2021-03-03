نادي قريات يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لتسهيل بيئة العمل بين النادي والفرق الأهلية

يتضمن العديد من الخدمات الضرورية والبرامج دشن نادي قريات موقعه الالكتروني بحلته الجديدة والذي يأتي ضمن خطة مجلس إدارة النادي لخلق بيئة سهلة وجاذبة للعمل واشراك الفرق الاهلية وعن اهداف الموقع وما يتضمنه من محتوى قال جمال السنائي أمين سر نادي قريات بان مجلس ادارة النادي وضع العديد من الاهداف والبرامج في هذا الموقع والتي سوف تسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي بالنادي والفرق الاهلية، حيث يهدف الموقع لتسهيل بيئة العمل بين النادي والفرق الاهلية في كل الاعمال المنوطة بها والتواصل السريع بين الفرق الاهلية مع بعضها البعض والنادي كما يقدم الموقع الخدمات الضرورية والخاصة بالطلبات والتسجيل وغيرها في مكان واحد متابعة الطلبات المقدمة بكل يسر وسهولة

والتيسير على كافة الأطراف المستفيدة في الوقت والجهد والمال.

واضاف جمال السنائي بان بأهمية عمل الموقع الالكتروني تتركز في وضع قالب موحد لاستقبال الطلبات وتخليصها مما يسهل على الفرق الاهلية رفعها وارسالها للنادي و حل مشاكل ضيق الوقت، وذلك من خلال تسريع إنجاز الأعمال الروتينيّة وتضمين شبكة مراسلات واحدة لكل الفرق متصلة فيما بينها ومع مجلس إدارة النادي وكذلك تحديد الإطار الزمني الموحد في انجاز المهام المطلوبة و تخفيف الضغط على أمناء السر في انجاز المهام الورقية واستبدالها الكترونيا من خلال الموقع و تطوير الكوادر البشرية في الفرق الاهلية للتعامل مع التغيرات الرقمية ومسايرة كل ما هو جديد

وحول رؤية المجلس المستقبلية والتي استمدها من رؤية 2040 هي التطوير المستمر في بيئة العمل والاستعانة بالكوادر البشرية لتحقيق ذلك وإشراك المجتمع في تقييم هذا العمل بما يتحقق الأهداف التي رسمها المجلس.

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