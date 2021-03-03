يعقوب عبدالباقي يدير نهائي أغلى الكؤوس

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم إدارة المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بين ظفار والسويق إلى طاقم تحكيم دولي بقيادة يعقوب عبدالباقي ويساعده عبدالله الجرداني ومحمد الغزالي وسالم العبري حكما رابعا ، بينما ستكون مهمة الحكمين الإضافيين لكل من جمال العبيداني وعلي الحارثي وسيكون خالد الهنائي مقيما للحكام .

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