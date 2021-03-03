لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد السباحة توصي بتكريم السباحين المجيدين دراسيا

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين بالاتحاد العماني للسباحة عبر المنصة الافتراضية اجتماعها الدوري الأول للعام 2021 برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة وقد تم خلاله الاجتماع مناقشة العديد من النقاط التي تهم نشاط المنتخبات الوطنية والمدربين وكافة فعاليات وأنشطة الاتحاد المرتبطة باللجنة، حيث اعتمدت محضر الاجتماع السابق مع رفع توصية بمتابعة السباحين المجيدين عن قرب وخاصة ما يتعلق بدراستهم عبر التواصل مع مديري المدارس التابعين لها، كما أوصت اللجنة بتكريم المجيدين في الدراسة ايمانًا من مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة أن التفوق الدراسي يكمل التفوق الرياضي.

وفيما يخص بند المنتخبات الوطنية للسباحة، استهل الرئيس بالترحم على الفقيد المدرب العام السابق، واعلن عن اسفه الشديد لهذا المصاب، وتم تكليف المدرب المساعد أيمن بن حمد الكليبي لتولي مهام الاشراف على المنتخبات الوطنية لحين التعاقد مع مدرب عام. وفي بند معايير مشاركة المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية ناقشت واعتمدت اللجنة المعايير المعتمدة من اللجنة الفنية وأوصت بعرضها على الاجتماع القادم لمجلس الإدارة. وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع برنامج إعداد السباح المجيد عيسى العدوي المرشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، واثنت على النتائج الهامة والمتميزة التي حققها السباح خلال الفترة الأخيرة، واوصت اللجنة دعمه فنيا وماديا حتى يتمكن من الاستمرار وتحقيق النتائج المرجوة وفق الأهداف الموضوعة لخطة اعداده. واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض المقترح المقدم من الجهاز الفني بإقامة معسكر نصف مغلق لعناصر المنتخبات الوطنية في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، الهدف منه زيادة الحجم التدريبي خاصة بعد توقف النشاط لعدة أشهر بسبب الجائحة استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

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