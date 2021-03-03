جولة جديدة من الإثارة والتشويق غدا في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

جولة جديدة من الاثارة والتشويق يدخلها دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 من خلال اقامة 4 مباريات مثيرة غدا الجمعة مع اقتراب جولات الحسم في الدوري، حيث يلتقي ظفار مع النصر على ملعب مجمع السعادة الرياضي في الساعة السادسة مساء ويتبارى العروبة مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب صالة نادي الامل تليها وعلى نفس الصالة مباراة السويق مع قريات في الساعة السادسة مساء ويلعب الشباب مع الخابورة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع الرستاق .

وتعد مباراة العروبة ونزوى من اهم مباريات يوم غد والتي على ضوئها سوف يتحدد مسار وملامح بطل الدوري حيث يدخل العروبة هذا اللقاء بكل عزيمة واصرار على مواصلة التألق في الدوري حيث يعد الفريق الوحيد الذي حقق 7 انتصارات في الدوري حتى الان ولم يخسر اي مباراة ويحتل حاليا المركز الرابع برصيد 21 نقطة اما نزوى فيدخل لقاء الغد وهو عازم على تصحيح مساره بعدما كان في صدارة الترتيب العام تراجع الى السادس برصيد 19 نقطة .

في المقابل لا زال نادي الاتحاد يحتل حاليا الترتيب العام للدوري برصيد 26 نقطة وفي المركز الثاني الشباب برصيد 24 نقطة وعبري في المركز الثالث برصيد 22 نقطة والعروبة في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وقريات في المركز الخامس برصيد 20 نقطة ونزوى في المركز السادس برصيد 19 نقطة والسويق في المركز السابع برصيد 19 نقطة وصحار في المركز الثامن برصيد 17 نقطة والنصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة وظفار في المركز العاشر برصيد 13 نقطة وصحم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط والخابورة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط .

وتقام يوم السبت القادم ثلاث مباريات يلعب العروبة مع عبري في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويلتقي صحار مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب صالة نادي الامل ويواجه قريات صحم في السادسة مساء على ملعب صالة نادي الامل .