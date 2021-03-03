بعثة الزمالك تطير إلى تونس

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وزينت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، الطائرة الخاصة التي ستنقل البعثة لتونس، حيث وضع طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف