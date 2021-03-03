وكيل أشيمبونج يكشف موقف اللاعب بعد قرار الـ فيفا بتغريم الزمالك مليونا و150 ألف دولار

كشف وائل الخربتاوي، وكيل أعمال بنجامين أشيمبونج، نجم الزمالك السابق، عن موقف اللاعب عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع غرامة على الزمالك قدرها مليون و150 ألف دولار.

وأكد "الخربتاوي"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت"، أن اللاعب على أتم استعداد للتفاوض مع النادي وحل الأزمة، مشددا على أن اللاعب ينتظر حاليا حيثيات الحكم.

وأضاف أن الحكم عبارة عن حصول اللاعب على مستحقاته البالغة 600 ألف دولار مع غرامة تأخير 10% تصل لـ 500 ألف دولار، منوها بأن اللاعب يرغب في حل الأزمة وديا.