تدريبات بدنية للاعبي الأهلي

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة للاعبين خلال مران الفريق عصر اليوم الأربعاء.
وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.
في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
وخضع رباعي حراسة المرمى لتدريبات متنوعة خلال مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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