بعد راحة سلبية.. محمد الشناوي ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

انتظم محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.
وكان الجهاز الفني منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الاثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.
يذكر ان الأهلي استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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