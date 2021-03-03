غدا مباراة واحدة في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام غدا الجمعة مباراة واحدة بين مجيس وأهلي سداب في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد وذلك في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وكانت لجنة المسابقات باتحاد اليد قررت تأجيل 4 مباريات لنادي عمان هي عمان والسيب والتي كان من المفترض ان تقام في الاول من الشهر الجاري و الثانية بين نادي عمان مع مسقط المقرر اقامتها غدا الجمعة و الثالثة صلالة مع نادي عمان يوم السبت 6 مارس الجاري ومباراة نادي عمان واهلي سداب يوم 8 مارس الجاري وسوف يتم تحديد موعد المباريات خلال الفترة القادمة .

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