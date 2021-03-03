اتحاد الهوكي يحدد الثالث من أبريل لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد

في الرياضة 3 مارس,2021

أعلن الاتحاد العماني للهوكي عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم السبت 3 ابريل القادم في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق المروج جراند ـ بمرتفعات بوشر برئاسة طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها اعتماد التقارير الادارية والمالية واعتماد ميزانية العام الجاري وتحديد مدقق الحسابات .

وكان عدد من الاتحادات الرياضية قد حددت مواعيد عقد اجتماع جمعياتها العمومية العادية وغير عادية التي سيتركز النقاش فيها على المصادقة على محضر الاجتماعات السابقة للجمعية العمومية العادية، ومناقشة التقارير المالية والإدارية ومشاريع أنشطة وخطط وموازنة الاتحادات للعام الجاري واستعراض الميزانية العمومية للعام الماضي واعتمادها. وسيتركز النقاش في اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية على اعتماد النظام الأساسي لكل اتحاد وفق ما جاء في الفصل التاسع في الأحكام الختامية المادة 97 من القرار الوزاري رقم 23 / 2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا الذي أصدره بتاريخ 4 فبراير 2021 صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. وأعلن الاتحاد العُماني للتنس عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية يوم الأربعاء 17 مارس الجاري الساعة الحادية عشرة صباحًا بفندق المروج جراند، كما أعلن الاتحاد العُماني لألعاب القوى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً بفندق سيتي سيزن بالخوير بقاعة

العين أيضًا يوم الأربعاء 17 مارس. واعلن الاتحاد العُماني للسباحة والاتحاد العُماني لكرة اليد عن اجتماعاتهما التي ستعقد يوم الخميس 18 مارس الجاري

يعقد اتحاد السباحة اجتماعه الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالقاعة رقم 2 بالدور الأول بمبنى اللجنة الاولمبية العُمانية، ويعقد اتحاد اليد اجتماع الجمعية العمومية العادية الساعة الخامسة مساءً، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية الساعة السادسة والنصف وذلك بفندق سيتي سيزن الخوير.أما الاتحاد العُماني لكرة السلة والاتحاد العُماني للكرة الطائرة فقد حدد يوم السبت 20 مارس الجاري موعدا لاجتماعاتهم، حيث يعقد اتحاد السلة اجتماعه الساعة الحادية عشرة صباحًا بفندق سيتي سيزن بالخوير بقاعة العين فيما يعقد اتحاد الطائرة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الساعة الرابعة عصرًا بفندق سيتي سيزن بالخوير.وقد أكدت تلك الاتحادات في إعلان الدعوة لهذه الاجتماعات أهمية قيام الأندية المنتسبة لها بتجديد العضوية حتى يتسنى لها توجيه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات وفق ما جاء في نص المادة 20 من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية.