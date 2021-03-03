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تعادل إيجابي بين أهلي الحديدة والعروبة

تعادل فريق نادي أهلي الحديدة مع فريق نادي العروبة بالشباريق من مديرية زبيد في المباراة الودية على كأس الشهيد يحيى علي أشعل . تعادل إيجابي بين أهلي الحديدة والعروبةتعادل فريق نادي أهلي الحديدة مع فريق نادي العروبة بالشباريق من مديرية زبيد في المباراة الودية على كأس الشهيد يحيى علي أشعل . حيث انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب مديرية زبيد ونظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ونادي اهلي الحديدة بالتنسيق مع نادي العروبة بالتعادل الإيجابي 3/3 . وسجل للأهلي على الله رزيق وعدنان عزان وهيثم خماش, فيما سجل لفريق العروبة حمزة محروس هدفين وعبدالملك محمد هدف . حضر المباراة قائد لواء الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري و مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عماد البرعي و مندوب مجموعة هائل سعيد انعم نصار حسن وأمين عام مديرية الميناء حسن هادي رسمي و عدد كبير من الشخصيات الرياضية والاجتماعية



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