وزارة الشباب والرياضة تختتم الدورات التدريبية الحرفية واليدوية في مجال الجلود والأركت بالقليوبية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للتدريب، الدورات التدريبية الحرفية المجانية في الجلود والأركت، بمركز شباب المنشية بالقليوبية، لمدة ١٠ ايام بمشاركة ٢٥ متدربا.

حضر ختام الدورات، كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.

وأكد اللواء اسماعيل الفار ان الوزارة تنظم تلك الدورات بمحافظات الجمهورية للحد من ظاهرة البطالة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال تدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهه تحديات سوق العمل، وتقديم الدعم الكافى لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية لكسب العمل وتقليل البطالة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الي أن الشباب الذين استفادوا من التدريب أشادوا بتلك الدورات وطالبوا بضرورة استمرار تلك الدورات، وضرورة اقامه معارض لعرض منتجاتهم من خلال وزارة الشباب والرياضة.