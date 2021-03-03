الخطيب وحسن حمدي في جنازة شقيق جمال الجارحي ..صور

انتهت قبل قليل صلاة الجنازة علي شقيق جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي للحديد والصلب وعم النائب البرلماني محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد . وكان علي رأس الحاضرين الكاتبن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق كما شارك بالحضور ايضأ رجل الأعمال نبيل شنب وايمن العشري والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واخرون .

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