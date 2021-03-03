المحمدي أساسيا وتريزيجيه على دكة البدلاء .. تشكيل أستون فيلا أمام شيفيلد

كشف دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المحترف المصري أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس زميله محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: أحمد المحمدي - كونسا - مينجيز - مات تارجيت خط الوسط: ماكجين - ناكامبا - رامسي خط الهجوم: برتراند تراوري - أنور الغازي - أولي واتكينز ويحتل أستون فيلا قبل انطلاق المباراة المركز التاسع برصيد 39 نقطة، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة فقط.

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