تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي 72 ساعة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تأجيل مباراته مع البنك الأهلي لمدة ٧٢ ساعة لتقام يوم 15 مارس الجاري بدلًا من 12 بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16

وقال الاتحاد السكندري في بيانا له :" رسميًا الاتحاد المصرى لكرة القدم يقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى و البنك الاهلى فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16 لتقام يوم 15 مارس الجاري بدلًا من 12ما بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية بدون راحة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام نادي إنبي بهدف نظيف .

وتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام نادي إنبي إضافة إلي إنضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة والده .