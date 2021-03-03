بمشاركة مصطفي محمد .. جالاتا سراي يخرج متأخرا من الشوط الأول أمام أنقرة

تأخر فريق جالاتا سراي بهدفا دون رد أمام أنقرة جوجو بالشوط الأول، وذلك ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري التركي. وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الوحيد بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة جزاء. وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم. ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

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