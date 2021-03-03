ضربه بالكوع.. شاهد لحظة طرد مصطفى محمد بمواجهة جالاتا سراى وأنقرة

تحصل مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي التركي، على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي يشارك خلالها أمام أنقرة جوجو ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.

ويتأخر فريق جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.

وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الوحيد بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة جزاء.

ويلعب لأنقرة جوجو الأنجولي جيرالدو الذي انضم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي، والسنغالي أليو بادجي المعار من المارد الأحمر.