الدوري المصري يشتعل.. ماذا وراء بحث الأندية عن الثغرات فى المنافسين

يبدو أن الدوري المصري هذا الموسم يختلف عن أي موسم منقضٍ، بسبب الإنطلاقة المميزة التي ظهرت من جميع الأندية وحتى الصاعدين من الممتاز ب، وذلك يوضح للجميع أن المنافسة ستظل مشتعلة كما هي حتى انتهاء هذا الموسم.

دخل الثلاثي المميز سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة الدوري الممتاز هذا الموسم صاعدين من المظاليم كما يطلق عليه، منطلقين بسرعة الصاروخ للاستمرار في التواجد في الممتاز.

بعد الوصول الى الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لم نجد نقاط الأندية متفاوتة للحد الذي نشاهده كل موسم، فيتساوى العديد من الأندية في النقاط.

نجد أن الزمالك صاحب المركز الأول فارق عن النادي الأهلي بـ 6 نقاط فقط، ولكن يملك الأهلي صاحب المركز الثاني في جعبته ثلاث مباريات مؤجلة مما يوضح أن الفارق غير متواجد من الأساس.

ثم نجد في المركز الثالث مصر المقاصة برصيد 24 نقطة متساويًا مع النادي الأهلي، ويتساوى الثلاثي المصري وبيراميدز وانبي في النقاط برصيد 22 نقطة، وسيراميكا والجونة برصيد 21 نقطة.

فما نشاهده نجد أن جميع الأندية لن تقهر بسهولة، والجميع يقدم مباريات قوية لحصد الثلاث نقاط، حتى أمام الكبار لا يوجد تساهل أو خوف.

نلاحظ أن البنك الأهلي تعادل مع النادي الأهلي سلبيًا في مباراة كانت نارية بالمعني الحرفي للكلمة، ووادي دجلة الذي كاد أن يصبح من الهابطين في الموسم المنقضي وضع الأهلي في نفس الموقف وخرج متعادلًا سلبيًا مقتنصًا نقطة من المارد الأحمر.

وظهر أسوان أمام الزمالك بمستوى مميز مقتنصًا هو الآخر نقطة ثمينة بتعادل سلبي، وتعرض الأبيض للهزيمة أمام غزل المحلة الصاعد مبكرًا بثنائية مقابل هدف واحد.