بمشاركة 98 لاعبا ولاعبة.. وزير الرياضة يعلن انطلاق بطولتي العالم للإسكواش

تنطلق بطولة العالم المفتوحة للاسكواش يوم 12 مارس الجاري ، على أن تستمر فعالياتها حتى 25 من الشهر نفسه.
ويشارك 98 لاعبا ولاعبة من 18 دولة في العالم ضمن منافسات بطولتي العالم للاسكواش وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الكافية ضد فيروس كورونا.
وشهد الاعلان عن انطلاق بطولتي العالم للاسكواش وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.
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