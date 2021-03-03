تصريحات غامضة ومعارك على السوشيال ميديا.. حرب كلامية بين ميدو وخالد الغندور.. تفاصيل

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب الخلاف الذي حدث بين أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز وخالد الغندور الإعلامي الحالي ولاعب الزمالك الأسبق، بسبب رفض ميدو الهجوم الحاد الذي شنه خالد الغندور على لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام وادي دجلة سلبيا.

نشبت الأزمة بعد هجوم خالد الغندور على لاعبي الزمالك عبر قناة النادي الرسمية بعد تصريحاته التي انتقد خلالها لاعبي الزمالك بعد التعادل مع وادي دجلة متذيل جدول الدوري.

وقال الغندور:" الزمالك لثالث مباراة على التوالي الفريق يفشل في التسجيل، ومستغرب ليه مفيش لاعب كبير دخل يشوط ركلة الجزاء فين ساسي اللي شاط في كأس العالم".

وتابع: لازم وقفة من البداية حتى النهاية، اللاعبون يظهرون أكثر على موقع إنستجرام وينقلون حبهم للزمالك وعلى أرض الواقع يطالبون بـ 20 أو 30 و40 مليون جنيه في الموسم.

وعلى الجانب الآخر انفعل أحمد حسام ميدو عبر فضائية النهار وخرج بتصريحات نارية قائلًا:" بعض الجهلاء يتحدثون ويهاجمون فريقهم عبر قناتهم الرسمية، الأهلي نفسه عندما يتعثر في أي مباراة قناته الرسمية لا تهاجم لا المدرب ولا اللاعبين.

وهاجم خالد الغندور ميدو مرة أخرى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: مينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي تاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا، أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب.

وفي النهاية وجه ميدو رسالة قوية في تصريحات تلفزيونية بفضائية النهار عبر برنامجه أوضة اللبس دون ذكر اسم خالد الغندور قائلا: لا تنطق باسم ميدو مرة أخرى وأنا أكثر لاعب في تاريخ الزمالك أدخل أموالًا للقلعة البيضاء.

وأضاف ميدو: وجودي في هذه المناصب بسبب خبرتي الكبيرة وحصولي على أعلى الشهادات التدريبية من أوروبا، ولكن أنت تم رفضك في نادي Zed الذي طلبت العمل به كمدير للكرة لأن الجميع يعلم أنك تافه ولا تصلح لتولي المسؤولية.

وأكمل ميدو: بعض المغيبين يجب أن يفهموا، حصلت على أكبر الدراسات بالعالم، وعندما يأتي أي مستثمر رياضي إلى مصر، يتحدث معي ويأتي لاستشارتي لأنني كنت ألعب في أكبر أندية العالم.