في غياب وردة.. باوك يتأهل لنصف نهائي كأس اليونان على حساب لاميا

تأهل فريق باوك لنصف نهائي كأس اليونان، بعد تعادله مع لاميا لمثلهما في إياب ربع نهائي المسابقة.

افتتح نينوا التسجيل لـ باوك في الدقيقة 12، قبل أن يعادل جيمس النتيجة لـ لاميا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وتأهل باوك لنصف النهائي مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

ولم يشارك محترفنا المصري عمرو وردة في المباراة مع فريقه باوك، ولم يتواجد في قائمة الفريق لمباراة اليوم.