خاص| أول تعليق من نادي سموحة على قرار حارس الزمالك

علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على قرار إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل، في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيهًا لدى نادي سموحة؛ بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

وقال المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لصدى البلد:" سنقوم بتقديم استئناف على قرار الاتحاد المصري بخصوص المبلغ المالي الخاص بحارس الزمالك .

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن محمد أبو جبل يستحق ما يقرب من 400 ألف جنيه فقط لاغير وليس 905 آلاف جنيه.

وأشار إلي التزامه التام بقرار الاتحاد المصري في حالة صدور القرار بشكل نهائي.