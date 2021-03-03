الاهلي يغرم كهربا 200 ألف جنيه ويستبعده من المباريات شهرًا

وقالت مصادر أن هناك أزمة قد شهدتها الساعات الأخيرة كان سبب فيها محمود كهربا.
وغادر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.
وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.
من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.
يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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