ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إشبيلية على برشلونة بثنائية نظيفة.

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