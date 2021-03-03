وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أكد بأن النادي لن يمكنه ترك لاعبيه للذهاب في منتخبات بلادهم والتي توجد في القائمة الحمراء لدى المملكة المتحدة البريطانية، الخاصة بخطورة فيروس كورونا.
وقال ماكان في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" مصر ليست متواجدة في القائمة الحمراء، إذًا فمحمد صلاح يمكنه الانضمام للمنتخب المصري في المعسكر القادم إذا تم استدعاؤه."
ويستعد منتخب مصر في شهر مارس الجاري لاستكمال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يكشف لـ دوت الخليج: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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