كوارث كهربا.. عدم الالتزام يغرم نجم الأهلي 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة

بات محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحدًا من مفاتيح انتصارات الأهلي على مدار مشاركاته مع القلعة الحمراء، بأهداف ولمسات مؤثرة في المناسبات الكبرى والمباريات الرسمية الهامة التي تُسلط عليها الأضواء، إلا أنه في الوقت نفسه ارتبط اسمه بعدة أزمات لم تتوقف حتى الآن.

كهربا انضم للأهلي في يناير من عام 2020 وخاض 36 مباراة بقميص الفريق، تمكن خلالها من صناعة الفارق في 17 مشهدًا بتسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 أخرى لزملائه.

واستهل كهربا سجله التهديفي مع الأهلي بهدفين في شباك طنطا بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، في حين جاء أخر أهدافه مع الفريق في مرمى المريخ السوداني الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

جاءت رحلة كهربا مع الأهلي على مدار 14 شهرًا مليئة بالأزمات، فبعد شهر من ضمه وبالتحديد في العشرين من فبراير من العام الماضي، اشتبك مع طارق حامد زميله السابق بصفوف الزمالك في لقاء قمة السوبر المصري بالامارات، ليكون الاشتباك بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران القمة وتسببت في أحداث شغب بين لاعبي الفريقين، لتقرر لجنة الانضباط إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم محليًا، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات.

واستمرت أزمات كهربا من جديد داخل قلعة التتش خلال أحد تدريبات الفريق في أغسطس الماضي، حيث اشتبك اللاعب مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق داخل غرفة خلع الملابس ودخل في مشادة مع سيد عبدالحفيظ ليقرر النادي فرض غرامة مالية بلغت مليون جنيه.

وحُرم الأهلي من محمود كهربا في لقاء بالميراس على المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والذهاب لمصافحة محمد أبوتريكة، ليقرر فيفا إيقافه عن المباراة رفقة زميله حسين الشحات.

من جديد يثير كهربا الجدل بإشتباك لفظي مع أحد لاعبي المريخ السوداني في لقاء الثلاثاء الماضي بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في ظل تحذيرات من زميله عمرو السولية، في ظل رغبة ملحة من النادي السوداني تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي ضد اللاعب بتهمة توجيهه بعض العبارات العنصرية.

وقبل مباراة طلائع الجيش التي شارك خلالها كهربا في شوط المباراة الثاني، اخترق كهربا جميع الضوابط الاحترازية وحضر فرح أحد أصدقائه ودخل في وصلة رقص بالشماريخ دون ارتداء كمامة متجاهلًا فيروس كورونا.